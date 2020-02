Un Posto al Sole, anticipazioni al 28 febbraio: la verità sulla sterilità di Alberto Palladini

Un posto al sole torna con delle nuove e avvincenti puntate che chiariranno il ruolo di Alberto nella gravidanza di Clara

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì in prima serata su Rai3.

Il segreto di Palladini

Nelle scorse puntate di Un posto al sole, la soap opera di Rai3 si è focalizzata sulla storyline di Alberto e Clara, segnata dallo stato interessante della cameriera e dalla decisione di abortire.

A spingere la donna a interrompere la gravidanza sarebbe stata la reazione del Palladini: quando Clara gli ha rivelato di essere incinta, infatti, l’uomo ha reagito in maniera violenta e ha messo in discussione il fatto di essere il padre.

Ma come fa il Palladini a esserne così certo? Secondo alcuni fan, potrebbe essere perché l’uomo sa di essere sterile e di conseguenza di non poter concepire figli.

La teoria dei fan parte da lontano, quando anni fa il personaggio di Alberto aveva vissuto un periodo di sterilità.

La sterilità di Alberto

Gli autori di Un posto al sole, però, sembra che abbiano dimenticato o volontariamente trascurato l’episodio di sterilità del Palladini, suscitando non poche polemiche da parte dei telespettatori.

In realtà, come messo in evidenza da alcune indiscrezioni, nonostante Alberto sia stato sterile in passato, non è detto lo sia ancora.

L’impossibilità al concepimento, infatti, potrebbe essere anche una semplice condizione momentanea, causata da diversi fattori, e non per forza permanente.

A conferma di ciò, il fatto che la sua compagna Sonia (madre anche di Gianluca Palladini) era rimasta nuovamente incinta dell’uomo, poi abortendo senza svelargli la verità. In seguito Alberto aveva scoperto la verità, arrabbiandosi e rivendicando la paternità di Gianluca. Ciò prova, appunto, che il periodo di sterilità di Alberto si era già concluso.

A questo punto, sembra indubbio che Alberto sia il padre del bambino di cui Clara è in attesa e che abbia messo in discussione di esserlo soltanto perché sconvolto dalla notizia.