Un Posto al Sole, anticipazioni settimana dal 14 al 18 dicembre: intrighi e colpi di scena

Pronti per scoprire cosa accadrà durante la nuova settimana di Un Posto al Sole dal 14 sino al 18 dicembre?

È svolta per i personaggi di Un Posto al Sole che si ritroveranno a capire non poche cose delle persone che hanno accanto.

Puntate del 14 e 15 dicembre

Nelle nuove puntate della soap napoletana non mancano i colpi di scena, con Patrizio che cercherà un confronto per chiarire con Rossella mentre Niko è alle prese con la delusione e l’allontamento del suo piccolo Jimmy.

Mariella è pronta a rivelare una novità gioiosa a Guido che però non la vedrà allo stesso modo. Stesso discorso per il nuovo ruolo di Sasà come baby sitter. Nel mentre Marina Giordano cede e chiede aiuto all’unica persona da cui dovrebbe stare lontana ovvero Roberto Ferri.

Rossella non ha intenzione di ricucire in suo rapporto con Patrizio ed escogita un piano perfetto di vendetta nei confronti di quest’ultimo e Vittorio. Bianca invece chiede a Jimmy di reinventare il Natale così da passarlo in serenità.

Puntate del 16 e 17 dicembre

Roberto Ferri sta ancora agendo nell’ombra e ora che Marina ha chiesto il suo aiuto ha molto più margine di controllo. Fabrizio propone la vendita delle sue quote spacciandolo per un modo che potrebbe salvare i Cantieri ma non il rapporto tra i due.

Susanna vede Niko e il ragazzo entra in uno strano vortice, tanto da capire il motivo della fine di questa relazione. Purtroppo il piano di Rossella per vendicarsi sarà un buco nell’acqua e le si ritorcerà contro. Silvia ha un inaspettato incontro al Vulcano che metterà in discussione tutto il suo atteggiamento che ha avuto sino a questo momento.

Puntata del 18 dicembre

Roberto Ferri compie la sua ultima mossa per arrivare al suo obiettivo finale, ma non deve fare passi falsi: Marina Giordano lo conosce e sa bene quali siano i suoi trucchi.