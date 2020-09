Un posto al sole, anticipazioni: nozze in arrivo, Serena rivela il segreto

Nelle prossime puntate della soap opera di Rai 3 vi saranno importanti colpi di scena che cambieranno le sorti di più personaggi

Scopriamo insieme cosa accadrà nei futuri appuntamenti di Un posto al sole e, in particolare, negli episodi in onda dal 28 settembre fino al 2 ottobre!

Serena rivela il suo segreto

In base alle anticipazioni relative alle puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino a venerdì 2 ottobre 2020, sembra che Serena non riuscirà più a gestire il segreto che nasconde da tempo.

La donna, infatti, deciderà di non rimandare più la sua confessione e di rivelare a Leonardo di essere incinta. A seguito di ciò, Serena si sentirà sempre più sotto pressione e in preda allo sconforto.

Nel frattempo, Roberto Ferri tenterà in tutti i modi di far ragionare Marina: vuole aprirle gli occhi sul conto di Fabrizio e lo farà mettendola in guardia da quelle che ritiene siano le sue reali intenzioni.

La proposta di matrimonio

In base alle anticipazioni dell’amatissima soap opera italiana in onda su Rai 3, sembra che al Caffè Vulcano Max proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà Patrizio.

Il giovane ragazzo, dal canto suo, dovrà accettare la schiacciante e al tempo stesso mortificante sconfitta.

Intanto il rapporto tra Filippo e Serena apparirà decisamente più disteso, anche se l’uomo non è a conoscenza del segreto riguardante la gravidanza della donna.

Allo studio legale, nel frattempo, vi sarà il ritorno di Susanna: la sua presenza finirà per creare delle tensioni con Niko, che non apparirà affatto felice.

Infine, avrà luogo un vero e proprio colpo di scena che riguarderà Marina: la donna, infatti, riceverà una proposta di matrimonio da parte di Fabrizio e finirà per accettarla.

Per scoprire quali saranno le altre novità di Un posto al sole, non rimane altro che sintonizzarsi su Rai 3!