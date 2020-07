Un posto al sole anticipazioni, la lite furiosa tra Serena e Filippo

Un posto al sole torna su Rai 1 con nuovi e appassionanti episodi di una delle soap opera più amate della televisione italiana

Vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, in base alle anticipazioni relative agli episodi in onda dal 27 al 31 luglio 2020.

Guai per Guido e Mariella

Nei prossimi episodi di Un posto al sole proseguirà la caccia al boss Mariano Tregara. La sintonia fra Susanna ed Eugenio non farà altro che aumentare, specialmente da quando l’uomo salverà la donna dall’attentato.

Intanto Rossella e Silvia si troveranno sotto pressione per varie e disparate ragioni e finiranno per entrare in rotta di collisione. Per la madre sarà un’occasione per riflettere sul loro rapporto e sui problemi.

Nel frattempo, si ripresenteranno nuovi ostacoli in vista delle nozze fra Guido e Mariella: si profilerà una nuova minaccia decisamente fastidiosa.

Il confronto tra Serena e Filippo

Nelle prossime puntate della soap opera di Rai 3, Marina rifletterà sul proprio futuro ai Cantieri: la donna è indecisa se assecondare l’invito di Fabrizio o il monito di Ferri.

Intanto Filippo vivrà una vera e propria crisi a causa delle parole del padre e si confronterà intensamente con Serena: la coppia andrà ben oltre la discussione del futuro strategico della società di chartering.

Intanto Susanna si sforzerà di reprimere i sentimenti che la agitano sempre più, mentre dopo aver insistito per far riappacificare Renato e Susanna, Giulia cerca rifugio in programmi televisivi di basso livello.

Lo scontro tra Roberto e Marina

Per Marina sembra non esserci davvero pace. A un certo punto, infatti, esploderà una nuova discussione tra Roberto e la Giordano.

La donna sembra essersi decisa ad andare avanti per la sua strada, mentre Susanna ed Eugenio avranno un faccia faccia delicato e dall’esito imprevisto. Infine, con il supporto della dottoressa Bruni, Rossella affronterà un esame in apparenza semplice.