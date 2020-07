Un posto al sole anticipazioni: ritorna l’attrice tanto amata nella soap

Un posto al sole torna su Rai 3 con nuovi e appassionanti episodi, che intratterranno il pubblico televisivo, scopriamo tutte le anticipazioni

Vediamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 luglio su Rai 3!

La crisi di Viola

Nei prossimi episodi della soap opera di Un posto al sole, il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Filippo farà di tutto per trasmettere un po’ di serenità a sua figlia Irene.

Marina, intanto, si troverà a dover mediare tra il personaggio di Roberto Ferri e quello di Fabrizio Rosato, che è molto geloso del primo.

Prosegue la crisi tra Viola ed Eugenio Nicotera: preoccupata per la donna vi sarà Angela, che le farà un bel regalo di compleanno. Viola, però, reagirà in maniera inaspettata e soltanto i suoi genitori saranno in grado di farle tornare il sorriso.

Intanto Clara e Alberto si riuniranno in un pranzo in cortile e Patrizio resterà affascinato dalla ragazza.

Il ritorno di Dolly

Dopo l’autoesclusione di Guido, sarà compito di Mariella e di Silvia invitare ufficialmente Dolly al matrimonio tra i due vigili. La donna tornerà nelle prossime puntate della soap!

Intanto esplodono le tensioni tra la sposina e l’ex cognata di Del Bue, mentre Viola incrocerà una vecchia conoscenza. Nel frattempo, Roberto sembrerà sempre più deciso a far saltare l’accordo con i Cantieri, ma Filippo non apparirà così allineato con la visione del padre.

Intanto il boss Mariano Tregara continua a nascondersi e Nicotera tenterà di ottenere varie informazioni su di lui, mettendo sotto torchio Alberto.

Dissidi anche tra Filippo e Serena: l’uomo ha bisogno di sostegno nella sua battaglia contro il padre e cercherà supporto nella Cirillo, che non sa come comportarsi a riguardo.

Infine, il personaggio di Alberto verrà messo sempre di più sotto pressione da Nicotera.