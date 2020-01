Un posto al sole offrirà agli spettatori continui colpi di scena nelle prossime puntate in onda su Rai3

Scopriamo insieme tutte le novità e gli sviluppi delle prossime puntate di Un posto al sole.

Giulia Manipolata da Marcello

Il personaggio di Giulia continuerà ad autodistruggersi per via dell’assurda situazione con Marcello. La donna continuerà, infatti, a farsi manipolare dall’uomo, che ha capito come approfittarsi della sua ingenuità. Angela, preoccupatissima, cerca di mettere in allarme la madre, ma senza risultato.

La Poggi deciderà, ancora una volta, di aiutare economicamente l’uomo. I fan continuano a non comprendere come sia possibile che proprio lei non abbia capito quali siano le sue vere intenzioni del truffatore.

Il triangolo di Leonardo, Filippo e Serena

Leonardo Arena, l’uomo che era stato capace di mettere in crisi il matrimonio di Filippo e Serena, ricomparirà a Napoli.

A sorpresa, quindi, si ripresenterà il triangolo tra Filippo, Serena e Leonardo, che genererà malessere nel Sartori, che spera ancora di riuscire a riconquistare la moglie.

La donna è però stanca della sua gelosia e continua a non volergli perdonare il tradimento con Viviana. Di questa situazione di crisi si approfitterà Leonardo, che si insinuerà nel rapporto dei due coniugi cercando di ottenere un ruolo.

L’aiuto a Diego

Patrizio Giordano sembrerà disposto a tutto pur di aiutare il fratello Diego a trovare un nuovo lavoro. Il giovane Giordano, a questo punto, mostrerà un lato che non conosciamo.

Per prendere due piccioni con una fava, cercherà di fare in modo che Samuel, il collega al Vulcano con il quale ha rapporti pessimi, possa essere sostituito dal fratello.

Samuel, però, ultimamente sembra essere molto in confidenza con Arianna, e sarà proprio questo rapporto a complicare i piani del Giordano. Riuscirà Diego nel suo intento?