Un Posto al Sole, “Un nuovo amore per Otello”: anticipazioni puntata primo gennaio

Un Posto al Sole terrà compagnia agli spettatori di Rai 3 anche giorno 1 gennaio 2020, con una puntata incentrata proprio sul festeggiamento del Capodanno

Scopriamo cosa accadrà nella puntata di Un Posto al Sole del 1° gennaio 2020, che si concentrerà sui personaggi di Otello, Renato e Gemma, che inviterà un’amica per un Capodanno a 4.

L’invito di Gemma

Il giorno di Capodanno, Otello (Lucio Allocca) sarà ospite di Renato Poggi (Marzio honorato) per poter festeggiare insieme ancora una volta. Otello desidererà trascorrere l’ultimo dell’anno assieme a Gemma, (Cristina Fondi), la donna che in passato aveva conosciuto in chat.

Durante la conversazione telefonica tra i due, Renato, incuriosito, chiederà a Otello di riferire a Gemma di portare un’amica, in modo da non essere il terzo incomodo e da dar vita, invece, a un festeggiamento a 4.

Renato è super eccitato, mentre Otello infastidito. Nonostante ciò, quest’ultimo deciderà di assecondare il desiderio del suo amico.

L’imbarazzo di Otello

Durante i festeggiamenti, entreranno in gioco tutta una serie di dinamiche che porteranno Otello a innervosirsi.

Tutto sarà causato da Renato, che si approfitterà della sua posizione di padrone di casa e costringerà l’ospite Otello a pulire tutto l’appartamento.

Come se non bastasse, Otello assumerà un atteggiamento eccessivamente intraprendente, che metterà in serio imbarazzo Renato. Sin dal primo incontro con le donne avvenenti, Renato si mostrerà subito galante e ben predisposto, facendo entrare in crisi Otello.

In base a come si metterà la situazione, Renato sarà sempre più convinto di poter passare una piacevolissima serata con Emma (Carla Ortensi), mentre Otello sarà sempre più in difficoltà.

Nel frattempo, Gemma si sentirà molto attratta dal vigile Testa e proverà a farlo cedere in tutti i modi, seducendolo. Renato, invece, sarà restio ad accettare il corteggiamento e farà di tutto per non restare da solo con la provocante donna e cadere in tentazione.

Sarà l’inizio di un nuovo amore?