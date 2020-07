Un posto al sole torna su Rai 3 con nuovi e appassionanti episodi trasmetti in prima serata, di cui scopriamo tutti i dettagli

Vediamo insieme le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino a venerdì 17 luglio 2020!

L’ira di Serena

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, prenderà il via il percorso complesso e tortuoso che porterà alla separazione tra il personaggio di Serena (Miriam Candurro) e quello di Filippo (Michelangelo Tommaso).

I due litigheranno spesso e volentieri e non riusciranno a vedere la luce in fondo al tunnel: pare non vi sia nessuna speranza di ricongiungimento.

Durante una discussione molto accesa, i due si rifugeranno nello studio e abbasseranno la voce per non turbare la piccola Irene (Greta Putaturo). La causa del litigio è una gita in barca, a cui la bambina ha partecipato assieme al papà e alla sua nuova compagna Cristiana (Debora Franchi).

La Cirillo non ci sta minimamente e accuserà il marito di essere un ipocrita: l’uomo, infatti, le ha imposto che la bambina non avesse nessun rapporto con Leonardo (Erik Tonelli).

La decisione di Leonardo

Dopo alcune giustificazioni da parte di Filippo, Serena apparentemente lascerà cadere la questione, ma in realtà si concederà delle serie riflessioni riguardanti la sua attuale situazione sentimentale.

La donna prenderà un’importante decisione: dopo tutto il tempo trascorso cercando di tenersi distante da Leonardo, Serena lo raggiungerà e si lancerà tra le sue braccia.

La Cirillo deciderà, infatti, di portare la sua relazione con l’uomo a un nuovo livello. Prima di andare via, Serena riuscirà a convincere Leonardo a rientrare a Napoli, nonostante lei viva ancora in quella città con il suo compagno e il padre della bambina.

Al ritorno dalla Sicilia, i due potranno finalmente essere una coppia e mostrarsi al mondo intero: tuttavia, resterà in piedi un interessante interrogativo.