Un posto al sole, anticipazioni: il no di Susanna all’altare? Cosa accadrà

La soap opera di Rai 3 torna in onda con nuovi episodi nei quali si scopriranno gli esiti del matrimonio tra Niko e Susanna

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 7 all’11 settembre, alle ore 20:45 su Rai 3, in base alle anticipazioni.

Il matrimonio tra Niko e Susanna, tutti i dettagli

Nei prossimi appuntamenti con Un posto al sole, il pubblico avrà modo di assistere al possibile fallimento del matrimonio tra Niko e Susanna.

Susanna, infatti, pare che si troverà a dover prendere una decisione molto dolorosa.

Il matrimonio dei due verrà mostrato nella puntata di venerdì 4 settembre, ma non è detto che venga svelato l’esito delle nozze: l’episodio in questione, infatti, potrebbe finire con un cliffhanger rimandando a lunedì 7 settembre.

I dubbi attanagliano Susanna

Pare che nelle prossime puntate di Un posto al sole, vi sarà un confronto molto difficile tra i familiari di Niko e Susanna.

Secondo alcuni rumors, avverrà qualcosa di spiacevole: i genitori di Niko, Renato (Marzio Honorato) e Giulia (Marina Tagliaferri) si sentiranno sempre più impotenti di fronte allo sviluppo degli eventi.

Sarà in seguito che Susanna prenderà una decisione molto sofferta e dolorosa: per il momento è difficile capire quale possa essere la scelta della Picardi.

La ragazza ha già mostrato di avere molti dubbi e perplessità, alimentando le voci su un fallimento del matrimonio. Per capire se il suo sarà una sorta di addio e se sarà legato al giorno delle nozze, non si potrà fare altro che attendere la messa in onda dei prossimi episodi.