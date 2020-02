Un Posto al Sole, “La fine di un amore”: anticipazioni del mese di marzo

Un posto al sole torna su Rai3 con nuovi episodi, durante i quali i fan saranno testimoni di importanti novità riguardo la crisi tra Serena e Filippo

Scopriamo tutto sulle nuove anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda su Rai3 fino al 6 marzo 2020.

La crisi tra Serena e Filippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i telespettatori avranno modo di vedere i progressi nel rapporto, sempre più affiatato, tra Serena e Leonardo.

I due sembrano essere sempre più uniti e il personaggio di Filippo sembrerà essere ormai in secondo piano. L’uomo, però, farà una conoscenza che lo lascerà piacevolmente sorpreso.

La presenza ormai costante di Leonardo nella vita di Serena finirà, infatti, per creare dei nuovi e continui malumori a Filippo. Il rapporto tra i due sembra essere ormai logoro per via della crisi che stanno vivendo da diverso tempo.

Questo potrebbe essere davvero un momento capace di sancire la fine della loro relazione.

Nel frattempo, il personaggio di Alberto riuscirà ancora una volta a manipolare la mente della cameriera Clara: a questo punto, la donna verrà meno al suo proposito.

Filippo manda una mail a Serena

I fan della soap opera di Rai3 potranno assistere a un vero e proprio colpo di scena.

Nei prossimi appuntamenti con Un posto al sole, Filippo deciderà di mandare una mail a Serena, dove per la prima volta vorrà affrontare apertamente la crisi che la coppia sta vivendo ormai da tempo.

Serena leggerà la mail a cuore aperto di Filippo e soltanto allora si renderà conto della vera natura della loro crisi. Da quello che, fino a poco tempo fa, era il suo uomo, si sta allontanando sempre di più e non sembrerebbe esserci via d’uscita.

Nel frattempo l’arrivo di mastro Peppe finirà per creare alcuni problemi ai vari condomini del palazzo.