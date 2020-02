Un Posto al Sole, “La decisione di Patrizio e Vittorio”: anticipazioni al 6 marzo

Un posto al sole torna in onda su Rai3 con nuovi appuntamenti che si focalizzeranno sui due giovani Patrizio e Vittorio, in attesa di essere ospitati nella nuova sezione di Palazzo Palladini

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole, in base alle anticipazioni che rivelano alcuni dettagli sulla storyline di Vittorio e Patrizio.

La ristrutturazione a Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino al 6 di marzo, i telespettatori avranno modo di assistere alla ristrutturazione della cantina di Palazzo Palladini, che, nonostante fosse stata introdotta come una trama secondaria della soap, sta suscitando molto interesse tra gli spettatori.

Questa nuova sezione di Palazzo Palladini potrebbe trasformarsi in una sorta di Terrazza 2.0, dove i ragazzi potranno organizzare feste e vivere momenti esilaranti. Visto che con il tempo la Terrazza è diventata un posto per famiglie, la cantina potrebbe rivelarsi un luogo destinato esclusivamente ai ragazzi.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si dovrebbero scoprire maggiori dettagli relativi alla cantina, che dovrebbe ospitare soltanto Patrizio e Vittorio.

Poiché non si conoscono le esatte dimensioni di questo nuovo ambiente di Palazzo Palladini, se si tratta di un luogo molto ampio potrebbe addirittura contenere molti più ospiti.

Il capocantiere

Nelle prossime puntate della soap opera di Rai3, verrà presentato un nuovo simpatico personaggio, impegnato nella direzione dei lavori di ristrutturazione a Palazzo Palladini.

Si tratta di un capocantiere, che avrà modo di conoscere i condomini del palazzo e di organizzare i lavori in modo ottimale, per offrire a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e a Vittorio (Amato Alessandro D’Auria) un luogo confortevole in cui vivere.

I lavori, però, non partiranno esattamente nel migliore dei modi e sin da subito si presenteranno alcuni problemi, che verranno approfonditi nelle prossime puntate di Un posto al sole.