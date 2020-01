Un Posto al Sole, “La proposta di Leonardo a Serena”: spoiler delle prossime puntate al 31 gennaio

Un posto al sole torna con nuovi avvincendo episodi che si concentreranno in particolare sul triangolo formato da Leonardo, Serena e Filippo

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di una delle soap opere italiane più amate dai telespettatori, Un posto al sole, tutti i giorni con un nuovo imperdibile appuntamento in onda su Rai3.

I tentativi di Filippo

Le puntate di Un posto al sole in onda su Rai3 fino al 31 gennaio si concentreranno, ancora una volta, sui personaggio di Filippo e Serena.

La coppia sta ormai vivendo una comprovata crisi, che sta rendendo sempre più probabile una separazione tra i due.

Se Serena sembra essere disposta all’allontanamento dal marito, Filippo pare non voglia accettare la situazione. L’uomo le tenterà tutte per riconquistare la donna e deciderà di organizzare una sorpresa per Serena ed Irene: purtroppo per lui, le cose non andranno come aveva sperato.

Serena sarà sempre più maldisposta nei suoi confronti e non sopporterà più di doversi giustificare con Filippo, che sarà tormentato dalla gelosia nei suoi confronti per via di un nuovo triangolo che sembrerebbe starsi creando.

Nel frattempo, Angela sarà determinata a risolvere la brutta situazione con la maestra di Bianca: deciderà di andare a parlare con la preside dell’istituto scolastico con la speranza che riesca a trovare la giusta soluzione

La scelta di Serena

Leonardo cercherà di approfittarsi della crisi coniugale tra Serena e Filippo. Per questo motivo, farà una proposta inaspettata a Serena, la quale vacillerà non poco e rischierà di mettere a repentaglio la serenità di Irene.

Nel frattempo, Samuel verrà inaspettatamente ingaggiato per un concerto, al quale Arianna vorrà assistere. Una sorpresa, però, manderà a monte i suoi piani.

Infine, Giulia verrà manipolata sempre di più da Marcello, l’uomo che ha conosciuto in rete e che non vedeva l’ora di incontrare.