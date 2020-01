Un Posto al Sole, anticipazioni: quale segreto nasconde Marcello a Giulia?

Un Posto al Sole prosegue con la sua fitta trama che coinvolge in particolare due personaggi, quelli di Giulia e dell’uomo conosciuto sui social, Marcello

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, con le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda su Rai 3 fino al 24 gennaio.

L’amore di Giulia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si lascerà spazio alla relazione a distanza tra Giulia e Marcello. La donna, che vive ormai sempre più intensamente la situazione nella quale è immersa con l’uomo, è intenzionata a conoscerlo di persona, visto che fino ad ora ha avuto modo di vederlo soltanto sui social.

Per questo motivo, colta da un grande entusiasmo, Giulia si recherà al bed and breakfast di Serena, con l’obiettivo di prenotare una camera a Marcello. L’uomo, però, non reagirà nella maniera sperata da Giulia e sembrerà volersi tirare indietro.

Il silenzio di Marcello

Marcello non sembra più essere propenso a organizzare l’incontro con Giulia e farà un passo indietro. L’uomo le racconterà di non potersi permettere il viaggio per una questione economica.

Le ragioni di questa crisi economica sarebbero riconducibili al figlio di Marcello, che avrebbe sperperato i soldi del padre in un investimento finanziario andato male.

Vista la situazione precaria, Giulia si lascerà impietosire da Marcello e gli proporrà di pagargli il viaggio che lo porterà a Napoli.

Dopo la conversazione in questione tra i due, sopraggiungerà il silenzio di Marcello, che non si fa più sentire e arriverà addirittura a scomparire nel nulla.

A causa dell’assenza dell’uomo, Giulia temerà di averlo offeso con le sue parole e con l’offerta di pagargli il viaggio per raggiungerà. La donna si struggerà e cercherà di fare qualsiasi cosa sia in suo potere per recuperare la situazione con il suo amato Marcello.