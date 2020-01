Un Posto al Sole, “La fine di tutto”: anticipazioni sul rapporto tra Filippo e Serena

Un Posto al Sole torna su Rai 3 con delle puntate della soap opera dedicate in particolare alla coppia in crisi formata da Filippo e Serena

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 gennaio 2020 su Rai 3.

La partenza di Serena

In base alle anticipazioni di Un Posto al Sole, relative alle puntate della soap opera che andranno in onda dal 13 al 17 gennaio 2020, sappiamo che l’attenzione si concentrerà in particolare sulla crisi tra Serena e Filippo. La situazione tra i due, infatti, sembrerebbe essere giunta a un punto di non ritorno.

Serena si ritroverà ad avere dei seri problemi al bed and breakfast e sarà molto stanca e stressata. A tentare di aiutarla ci penserà il marito, il giovane Ferri, che ne approfitterà per tentare di riconquistare la stima di sua moglie.

La donna, però, si mostra sempre più distaccata, ormai decisa ad allontanarsi dal marito dopo la scoperta del tradimento con Viviana, avvenuto durante il viaggio a Tenerife.

Serena prenderà una decisione drastica, decidendo di partire con Irene.

Il dolore di Filippo

La scelta della Cirillo si rivelerà un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il marito, che credeva ancora di poter recuperare il suo matrimonio.

Distrutto dalla partenza della moglie e dal pensiero di aver perso la sua famiglia, Filippo rivivrà uno dei momenti più dolorosi della sua vita – come quando ha perso il suo primogenito avuto con Carmen – e inizierà per lui un periodo buio.

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per un’altra coppia, quella formata da Marina e da Fabrizio. La Giordano si farà convincere a lavorare assieme al fidanzato, ma a mettere i bastoni tra le ruote ci penserà zio Sebastiano, per nulla favorevole a questa collaborazione.