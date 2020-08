Un posto al sole anticipazioni, Filippo scopre il segreto di Leonardo: lite furiosa con Serena

Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate dal 17 al 21 agosto 2020 della soap opera di Rai 3: al centro, una lite furiosa tra Filippo e Serena

Un Posto al Sole torna con nuovi episodi imperdibili della soap opera di Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 17 al 21 agosto 2020 svelano nuovi sviluppi nelle trame della fiction.

In particolare, gli appuntamenti saranno segnati da una lite furibonda tra Filippo e Serena, ancora una volta, a causa di Leonardo. Scopriamo tutti i dettagli!

L’appuntamento tra Cotugno e Addolorata

Nuovi episodi dell’amatissima soap opera partenopea targata Rai tornano dal 17 al 21 agosto. Nelle puntate in questione, il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Ferri vivrà una crisi profonda.

Tutto questo, mentre Marina inizierà la sua esperienza da amministratrice delegata nel migliore dei modi. La vicinanza e il legame sempre più stretto con Fabrizio la aiuteranno e la rassereneranno.

Nel frattempo, avverrà il tanto atteso appuntamento galante tra Cotugno e Addolorata. L’incontro in questione, però, si rivelerà essere un vero e proprio disastro: servirà a Guido per consolare un po’ il collega.

La lite furiosa tra Filippo e Serena

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, per Alberto la situazione si metterà male. L’uomo si sentirà bracciato e penserà di darsi alla fuga.

Intanto si rivelerà essere sempre più complessa la storia tra Eugenio e Viola: la donna inizierà seriamente a riflettere sul loro rapporto.

Problemi anche per Rossella, che si preparerà a dare l’esame per cui tanto ha studiato, ma che vedrà la situazione scivolarle di mano.

Infine, gli attesissimi sviluppi nella liaison tra Serena e Filippo. Quest’ultimo sarà a dir poco furioso dopo aver scoperto che Leonardo spacciava droga sulla sua barca.

L’uomo pretenderà da Serena che la donna non lo incontri più in presenza di Irene. Questa richiesta, che appare legittima, non farà altro però che peggiorare ulteriormente il loro rapporto già in crisi da tempo.