Un Posto al Sole, anticipazioni dicembre: la delusione di Jimmy

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole verrà affrontato il delicato tema del rapporto padre e figlio, con una profonda delusione provata dal piccolo Jimmy.

Non si può mai stare tranquilli in Un Posto al Sole e nelle prossime puntate il piccolo Jimmy sarà protagonista, dopo una brutta avventura.

Il rapporto di Jimmy e Niko

Una puntata che ha fatto perdere per un attimo il fiato a tutti i fan della soap napoletana. Il piccolo Jimmy infatti è stato visto maneggiare le pasticche trovate in casa, lasciate inavvertitamente da suo padre Niko.

Ci sono molte anticipazioni che riguardano quello che saranno le conseguenze di questo episodio, anche se sicuramente il piccolo starà bene a livello fisico ma non a livello mentale. Da quanto emerge infatti Jimmy non guarderà più suo padre con i soliti occhi innamorati bensì delusi.

Questa sarà la spinta che porterà Niko a rimettersi lungo la retta via? Sappiamo bene che Ornella proporrà al ragazzo di svolgere l’esame tossicologico che risulterà essere negativo, ma nonostante questo sarà il rapporto con il figlio la parte peggiore da superare e mettere a posto.

Il piccolo nelle prossime puntate non vedrà l’ora di festeggiare il Natale, anche se non ci sarà con il padre la stessa armonia di sempre. Resta il dubbio se il piccolo prenderà o meno le pastiglie, pensando fossero caramelle, ma ciò che è certo è che non gli accadrà nulla.

Niko a questo punto farà di tutto per tornare ad essere quello di sempre, soprattutto per il figlio che non lo guarda più in faccia colpito da una profonda delusione.

Natale alla terrazza

Come ogni anno Jimmy e Bianca sono i protagonisti del Natale e attueranno il loro piano alla Terrazza. Riusciranno dopo tutto quello che è accaduto a trovare un attimo di serenità? Lo vedremo nelle prossime anticipazioni!