Che cosa accadrà in Un Posto al Sole dal 26 al 30 ottobre? Tra la decisione inspettata di Clara e le novità di Giulia Poggi ne vedremo delle belle!

Tantissimi i colpi di scena che vedremo nelle nuove puntate di Un Posto al Sole dal 26 al 30 ottobre, con decisioni che metteranno a dura prova alcune coppie.

Giulia Poggi finalmente libera

Ci sono alcuni spoiler interessanti in merito a quello che vedremo nelle puntate dal 26 al 30 ottobre. Focus sulla situazione di Giulia Poggi che dopo aver parlato della sua situazione alla radio con Michele, le cose potrebbero andare per il verso giusto.

La donna infatti riconosce nella voce del suo truffatore quella di Modica e finalmente potrà mettere il punto su questa terribile vicenda. Nonostante questo la donna sarà presa dalla malinconia e non riuscirà a vedere il momento come qualcosa di positivo.

Nel frattempo si apre una parentesi divertente, con Michele alle prese con il piano di Bice per vendicarsi del tradimento del marito: Saviano è una preda inconsapevole, ma Silvia farà in modo che tutto questo non abbia ripercussioni sulla coppia. I due decideranno di partire per andare a trovare Teresa, ma una sorpresa lungo la strada non sarà molto gradita.

Niko è alle prese con dei problemi seri e l’amicizia con Leonardo non porterà a nulla di buono. Il ragazzo passerà le serate a bere e non andare a lavoro, tanto che sarà Renato a dover intervenire.

La decisione spiazzante di Clara

Angela arriverà in aiuto di Clara, dandole dei vestiti che appartenevano a Jimmy quando era piccolo. Alberto Palladini non vede di buon occhio questa possibile intromissione della Poggi e si scaglierà proprio contro la donna incinta.

Clara a questo punto decide di seguire il consiglio dell’amica Angela e non tornerà a casa da Alberto, tornando presso la sua abitazione. Una decisione inaspettata che potrebbe causare un effetto domino non positivo.