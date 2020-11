Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: la svolta e le scelte definitive

Ci aspetta una settimana ricca di colpi di scena dal 16 al 20 novembre per i protagonisti di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole è ricco di tantissime novità e nella settimana tra il 16 e il 20 novembre tantissime scelte e una svolta che cambierà il corso degli eventi.

Puntata del 16 e 17 novembre

Il rapporto tra i coniugi Michele e Silvia è oramai alla deriva, tanto che anche Rossella comincerà a risentire di questa situazione e la sua giornata sarà invivibile. Nel mentre Niko dopo il colloquio di lavoro non avrà voglia di parlare con Leonardo e tutto farà pensare ad un allontanamento da questo giovane che porta solo guai.

Nel frattempo Bice va avanti con tutti i suoi piani di vendetta contro il marito insieme a Cotugno, ma questa volta ci andrà di mezzo Mariella che farà una sfuriata al povero Guido.

Focus su Patrizio che scopre nuovamente i sentimenti per Rossella, che non sembra essere indifferente al giovane. Per una coppia che sta per tornare insieme, una che si sta per lasciare: infatti i coniugi Saviani stanno per mollare la presa.

Nella puntata di martedì ecco che Giulia Poggi si troverà dinanzi ad una notizia negativa e inaspettata, ma questo non la farà arrendere in merito al suo intento.

Puntata del 18 e 19 novembre

Si passa a mercoledì 18 novembre dove vedremo Patrizio Giordano spinto dai suoi amici di sempre – Alex e Vittorio – dargli manforte per rimettere in piedi la sua storia con Rossella.

Michele farà una dichiarazione alla radio che lascerà Silvia senza parole, mentre Giulia decide di prendere in mano la situazione e sensibilizzare il quartiere in cui non accettano la famiglia Rom.

Susanna incontra Niko e si sente in colpa per tutto, tanto da voler prendere una decisione inaspettata.

Puntata del 20 novembre

Tra Silvia e Michele sembra arrivata la fine, tanto che tutta la situazione mette a dura prova la vita della figlia Rossella e anche il lavoro di Saviani. Qualcosa però potrebbe creare una svolta improvvisa: cosa sta per accadere?