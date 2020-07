Un posto al sole torna su Rai 3 con nuovi e imperdibili episodi di cui possiamo già fornirvi qualche scottante anticipazione

Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo sul ritorno di Un posto al sole!

Il ritorno di Un posto al sole

Come trapelato in questi ultimi giorni, Un posto al sole tornerà in onda a partire da metà luglio 2020, precisamente da giorno 13. La produzione della soap opera, pur di accontentare le richieste del pubblico più accanito, è riuscita a preparare gli episodi inediti in tempi record.

Tutto è pronto per ripartire e lo farà con un particolare evento, con l’attentato organizzato dal boss Mariano Tregara. A quanto pare, l’obiettivo dei criminali sarà Gennaro Avella (Walter Lippa): non tutto, però, andrà secondo i piani. Susanna (Agnese Lorenzini) ed Eugenio Nicotera (Paolo Romano), infatti, si troveranno coinvolti nel misfatto.

Un tremendo agguato

Nei prossimi episodi di Un posto al sole in onda a partire dal 13 luglio, sarà chiaro al pubblico che l’obiettivo dei sicari di Mariano Tregara (Lello Giulivo) sarà Gennaro Avella.

Accadrà, però, qualcosa di imprevisto che finirà per coinvolgere nell’attentato anche altri due personaggi della fiction di Rai 3, Susanna ed Eugenio.

Non è chiaro al momento quale sarà il preciso destino di Avella e di Susanna, mentre pare più definito quello di Eugenio: l’uomo deciderà di impiegare tutte le sue risorse per sgominare il pericoloso clan camorristico.

La crisi di Viola ed Eugenio

Eugenio sarà impegnato anche su un altro fronte, quello della vita che condivide assieme a Viola. In seguito all’attentato, i due dovranno fare i conti con alcune tensioni di coppia, anche se non si conoscono ancora le motivazioni della loro crisi.

In ogni caso, il magistrato Nicotera sarà vicinissimo a sgominare il clan Tregara, ma non tutto andrà purtroppo come previsto. Durante il blitz della polizia, infatti, il boss riuscirà a scappare, sottraendosi alla cattura.