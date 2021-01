Un Posto al Sole, arrivano gli spoiler del 5 febbraio 2021: Nunzio ritorna a Napoli anche se, questa sua decisione, è avvolta nel mistero.

Nel corso delle nuove puntate di Un Posto al Sole, farà ritorno a Napoli un giovane attore. Parliamo di Vincenzo Messina che, nella soap opera partenopea, interpreta Nunzio Cammarota.

A questo punto, la domanda che sopraggiunge, soprattutto nei fan della telenovelas, è la seguente: le vite di Chiara e Nunzio si intrecceranno ancora una volta?

Come ricorderete, proprio la Petrone ha fato nuovamente ingresso all’interno della narrazione, pertanto, qualcosa potrebbe succedere.

Però, c’è del mistero sul ritorno di Nunzio a Napoli. Ecco gli spoiler del 5 febbraio 2021.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 1° al 5 febbraio 2021: il ritorno di Nunzio

Nella soap opera della Rai, ritorna Nunzio. Il giovane fa marcia indietro e rientra a Napoli.

Angela Poggi resterà veramente stupita dal ritorno di Nunzio a Napoli. La donna, infatti, non mostra felicità ma scetticismo, aspetto che getta ancora più mistero sul suo comportamento e sullo stesso ritorno del ragazzo nel capoluogo partenopeo.

Il ragazzo, pare, non sia ritornato per Chiara Petrona, subentrata da poco nuovamente in radio. Pertanto, perché il ragazzo è ritornato in città?

Un altro mistero a UPAS: il dottor Sarti

Marina è andata via da Napoli. Oltre al mistero che deve essere risolto, non solo sull’atteggiamento di Angela e sul ritorno di Nunzio, ce n’è un altro che riguarda il Dottor Sarti.

Salvatore Cerruti, infatti, si ritroverà a non andare più a casa di Bruno. Un invito sfumato che lo lascia alquanto indispettito, anche se – in questa situazione – potrà far leva su una persona che lo aiuterà.

Si tratta di Bice che cercherà di spronare il fratello a scoprire la verità. Che segreto cela Bruno?

Non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni tv di Un Posto al Sole, apprezzatissima soap della Rai.