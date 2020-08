Un posto al sole anticipazioni: Clara scopre una terribile verità

In base alle indiscrezioni su ciò che avverrà nelle prossime puntate della soap opera di Rai 3, Clara verrà a conoscenza di un’incredibile verità

Clara scoprirà una verità incredibile, continueranno i dubbi di Viola così come i blitz contro Mariano Tregara. Scopriamo cos’altro accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole!

La terribile scoperta di Clara

In base alle anticipazioni settimanali delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2020, è chiaro che vi sarà un focus sul personaggio di Clara.

La donna, infatti, sarà molto preoccupata e avrà bisogno di ricevere aiuto da Giulia e Angela. Clara è in apprensione per Alberto e anche per la prolungata assenza della madre.

Finirà per mettersi in una situazione pericolosa, dopo di che scoprirà una terribile verità. Impaurita, avrà la necessità di chiedere, ancora una volta, l’aiuto di Angela e Giulia.

Sarà a quel punto che Clara chiederà di incontrare l’unica persona che potrebbe alleggerire la straziante angoscia che sta vivendo. Infine, le sue amiche cercheranno di aprirle gli occhi sul conto di Alberto.

Tregara incontra la figlia e rischia grosso

Nel frattempo, confidando nel fatto che i rapporti tra di loro siano migliorati, Marina proverà a chiedere un favore a Roberto. L’uomo, però, è ancora risentito con lei e lo mostrerà apertamente.

Intanto Viola apparirà sempre più turbata per via del segreto che riguarda Eugenio e Susanna, mentre, deciso a conquistare Dolly, Cotugno si misurerà con Franco in una sfida.

Nicotera coordinerà un nuovo blitz contro Mariano Tregara, mentre Serena e Filippo si renderanno conto di quanto sia dura la battaglia che li attende.

Intanto Tregara vuole vedere la figlia un’ultima volta, ma questo desiderio è un rischio che potrebbe costargli caro. Nel frattempo, Filippo e Serena diventeranno sempre più distanti, mentre Rossella e Patrizio si troveranno in una situazione cruciale quanto pericolosa.