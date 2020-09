Un posto al sole, anticipazioni: brutto colpo per Niko

La soap opera di Rai 3 torna con nuovi e appassionanti episodi che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2020

Giulia è provata dalla storia di Marcello, mentre Filippo e Serena subiranno il contraccolpo dell’esito dell’udienza di separazione. Intanto ci sono brutte notizie per Niko, scopriamo cosa accadrà!

L’esito dell’udienza di separazione sconvolge Filippo e Serena

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il pubblico avrà modo di assistere ad alcuni importanti cambiamenti. Gli equilibri, infatti, verranno sconvolti e nulla più sarà come prima!

La trama della fiction Rai più longeva e amata di sempre vedrà il turbamento di Giulia, sempre più provata dalla situazione con Marcello.

La donna non sa se è il caso di sporgere o meno denuncia, anche perché si chiede se i truffatori pagheranno davvero per le loro colpe.

Nel frattempo, il pubblico vedrà quale sarà l’esito dell’udienza di separazione tra Serena e Filippo, che avrà dei forti contraccolpi sulla coppia. Intanto, l’ignaro Guido incontra la sua nuova possibile locataria, Cinzia Maiori.

Brutte notizie per Niko

Nei prossimi appuntamenti della soap opera italiana, il pubblico assisterà alla raccolta di testimonianze di Diego, che si metterà in contatto con i rider della città.

Nel frattempo, Patrizio costringerà Samuel a estenuanti sessioni di lavoro extra, ma Max Peluso potrebbe avere una spiacevole sorpresa in serbo per il giovane chef.

Intanto, Leonardo non sembrerà intenzionato ad arrendersi con Serena: la donna, intanto, ha intenzione di verificare se una sua sensazione sia giusta o meno.

Particolare focus, infine, verrà dedicato a Niko, che riceverà improvvisamente una notizia che potrebbe turbarlo più di quanto già non lo fosse. Renato, infatti, sarà molto in ansia per lui.