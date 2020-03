Un posto al sole torna con nuovi e appassionanti episodi che lasceranno ampio spazio alla storyline di Leonardo e Serena e ai cambiamenti in corso

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi della fiction di Rai 3, Un posto al sole, in onda dal 30 marzo al 3 aprile 2020, tutti i giorni in prima serata.

La partenza di Leonardo

Nei prossimi appuntamenti di Un posto al sole, il pubblico avrà modo di rendersi conto degli ultimi sviluppi nel rapporto tra Leonardo e Serena.

Il giovane Leonardo Arena, infatti, ha delle importanti novità in serbo per la Cirillo. L’uomo si preparerà a partire per lavoro, ma, prima di lasciare Napoli, farà una spiazzante proposta alla Cirillo.

Nel frattempo, la Giordano sarà intenta a destreggiarsi in una situazione di estremo pericolo, scatenata dalla sua amica d’infanzia Gabriella. Inoltre, Roberto Ferri proverà ad aiutare in ogni modo la donna.

Infine, i personaggi di Niko e Susanna inizieranno a lavorare senza sosta per aiutare Nicotera con le sue indagini: per tale ragione cercheranno di convincere il loro assistito, Avella, a collaborare con la giustizia, con l’obiettivo di incastrare Tregara.

La scelta di Serena

Serena si ritroverà in una situazione davvero difficile a causa di Leonardo. Il giovane, infatti, l’ha invitata a lasciare Napoli e a partire con lui. La Cirillo sarà molto combattuta e non dovrà decidere se accettare o meno la proposta dell’uomo.

Nel frattempo, il personaggio di Viola sarà sempre più lontano da suo marito, a causa della posizione scomoda del magistrato all’interno delle indagini in corso per incastrare il boss del quartiere. La donna manifesterà grande preoccupazione per la posizione difficile di Eugenio e per l’incolumità della sua famiglia.

Infine, Giulia Poggi proverà in ogni modo ad allontanare la cagnolina trovata da sua nipote Bianca da Palazzo Palladini. La donna, però, finirà per cambiare idea e deciderà di prendersi cura dell’animale, suscitando il disappunto di Franco e Angela.