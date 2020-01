Un Posto al Sole, “L’ira di Angela contro la maestra della figlia”: anticipazioni sino al 24 gennaio

Un Posto al Sole torna ad appassionare i telespettatori di Rai3 con nuove avvincenti puntate dedicate in particolare alla situazione tra Angela e la maestra di Bianca

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole in base agli spoiler che circolano sul web e che ci permettono di definire in particolare la situazione tra Angela e la maestra di Bianca.

Samuel consola Arianna

Nei prossimi episodi della soap opera Un posto al sole, in onda su Rai3, i telespettatori avranno modo vedere cosa accadrà nelle vite dei protagonisti.

Vi saranno numerosi litigi, ma anche nuovi avvicinamenti, come quello tra Samuel e Arianna.

La giovane, infatti, sembra essere molto triste per via della distanza da Andrea. Ad approfittarne sarà proprio Samuel, che cercherà un modo per consolare la donna e per farle ritornare il sorriso.

Nel frattempo, Filippo non vede l’ora di riabbracciare sua moglie Serena e sua figlia Irene: viene colpito da un po’ di nostalgia.

Infine, Marina, dopo una serie di dubbi e riflessioni, riuscirà a scoprire la verità su Fabrizio e non ne sarà per nulla felice.

L’incontro tra Angela e la maestra

Nei prossimi appuntamenti di una delle soap opere italiane più amate dal pubblico, Un posto al sole, a tenere banco continuerà a essere la situazione scolastica di Bianca.

Mamma Angela è davvero esasperata e non sa a cosa ricondurre i problemi scolastici della piccola. I dubbi della donna diminuiranno quando avrà luogo il confronto con la maestra di Bianca.

Quest’ultima esprimerà delle riserve nei confronti del marito di Angela, Franco. A tale notizia, la mamma di Bianca dovrà prendere una decisione molto difficile.

Deciderà di confrontarsi con il marito, con il quale avrà un aspro litigio. Angela e Franco si ritroveranno a discutere sulla possibilità di affidare loro figlia Bianca a un insegnante privato.