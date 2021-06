Un Posto al Sole, anticipazioni all'11 Giugno: ''Marina riceve una visita inattesa''

Dal prossimo lunedì 7 Giugno ripartirà una nuova settimana insieme ai protagonisti di Un Posto al Sole: ecco tutte le anticipazioni.

Dopo i colpi di scena delle ultime puntate andate in onda, tutti fremono nello scoprire cosa riserverà il destino ai protagonisti della soap di Rai 3, la quale secondo le ultime indiscrezioni non andrà in onda il prossimo giovedì 10 Giugno, prevedendo altresì un doppio appuntamento il giorno successivo, venerdì 11 Giugno.

Pronti a scoprire tutti i risvolti delle intricate trame di Un Posto al Sole? Ecco cosa accadrà nell’arco delle puntate dal 7 Giugno all’11 Giugno.

La lotta tra Renato e Raffaele si fa sempre più accesa

Continua imperterrita la lotta tra Renato e Raffaele, al punto da rendere necessario il coinvolgimento da parte di quest’ultimo di altri inquilini del condominio, dopo il piano architettato da Renato.

L’uomo infatti, avvalendosi delle conoscenze tecnologiche all’avanguardia di Jimmy, un sofisticatissimo drone, aveva intenzione di svergognare Raffaele.

Come andrà a finire tra i due protagonisti?

Marina riceverà un’inaspettata visita

Per la gioia dei fan della celebre soap, è ritornata dopo lunghi mesi di assenza, Marina Giordano, con lo scopo di salvare Ferri nella lunga e sempre più ispida faida legata al futuro dei Cantieri.

Marina riceverà la visita di un’ospite inaspettato, mentre Pietro messo letteralmente all’angolo dall’audace strategia messa in atto dalla Giordano e dai ricatti di Biagio sarà costretto a sottomettersi ai voleri del magnate russo Menkov.

Ma la Giordano non sa, che Pietro, risolto ogni problema con Biagio, si preparerà ad attaccarla.

Che cosa avrà in mente per distruggere Ferri e Marina?

La furiosa lite tra Lara e Marina

Tra le due donne avrà luogo una furiosa lite. In particolare la Giordano ancora infervorata deciderà di mettere in atto un piano per vendicarsi della donna.

A cercare di dissuaderla ci penserà Fabrizio, il quale si scontrerà con Marina chiedendole di assumere verso Lara un atteggiamento più moderato.