Un Posto al Sole, anticipazioni al 6 novembre: il piano di Roberto Ferri

Le anticipazioni del 6 novembre di Un Posto al Sole mettono in evidenzia il nuovo piano di Roberto Ferri che lascerà Marina sconvolta.

Le puntate di Un Posto al Sole non smettono mai di stupirci e il piano di Roberto Ferri nei confronti di Marina, non passerà di certo inosservato.

La decisione di Serena

Serena è sempre più confusa ed era pronta per rivelare i suoi sentimenti per Filippo, quando Leonardo si è messo in mezzo facendola sentire in colpa per il bambino. Un duro scontro e l’atteggiamento di Leonardo che non lascia più dubbi alla donna che capisce quando possa essere pericoloso.

Filippo è partito per Tenerife e non sa quello che Serena in realtà prova per lui. Per questo motivo la Cirillo decide di fare un passo inaspettato: prende Irene e parte per raggiungere il suo ex marito, cercando di ricongiungersi con lui prima che sia troppo tardi. Il suo obiettivo è proprio quello di dirgli tutta la verità, ma come reagirà il bel Sartori?

Focus anche sulla coppia Silvia e Michele che dopo l’aggressione non sono più gli stessi. Soprattutto Silvia ha messo un muro dinanzi a tutti e non vuole più parlare, mentre Saviani si sente in colpa e cerca di capire cosa avrebbe potuto fare per salvarla da quei due malviventi.

Il piano di Roberto Ferri

Non mancano le novità sul giovane Niko Poggi che dopo la sfuriata del padre ora è costretto a sentire anche altre prediche, da parte di qualcuno di inaspettato. Ma la sua decisione non cambierà, infatti la prossima settimana gli spoiler annunciano un colloquio presso lo Studio Leone.

Marina e Fabrizio sono molto preccupati per la loro attività e i cantieri non hanno più fondi economici su cui investire. Ma Roberto Ferri ha un piano che potrebbe risollevare la situazione e compie una mossa alquanto inaspettata, che lascerà Marina senza parole.