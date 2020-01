Un Posto al Sole, “Leonardo e Serena vicini”: anticipazioni sino al 3 febbraio

Un posto al sole torna con nuove e imperdibili puntate che lasceranno spazio agli sviluppi del rapporto tra i personaggi di Serena e Leonardo

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Rai3 dedicate alla soap opera italiana di Un posto al sole, dove continua ad avere spazio il triangolo composto da Leonardo, Serena e Filippo.

Il desiderio di Leonardo

Nelle prossime puntate, vi sarà ampio spazio per il giovane Leonardo, che sembrerà a tutti i costi volersi mettere in mezzo alla crisi di coppia tra Serena e Filippo.

Il giovane Ferri non si rassegnerà alla fine del suo matrimonio con la Cirillo e si mostrerà sempre più frustrato agli occhi del padre. Per questa ragione, Roberto, comprendendo profondamente il malessere del figlio, deciderà di aiutarlo in questa spiacevole situazione, andando a parlare con Serena.

Leonardo, che appare seriamente interessato alla Cirillo, non avrà però nessuna intenzione di farsi da parte, per lasciare spazio a Filippo, che riscontrerà ancora più difficoltà nel tentativo di riconquistare sua moglie.

Nel frattempo Renato e Ornella cercheranno di mettere in guardia Giulia da Marcello, intuendo si tratti di un manipolatore, che ha come unico fine quello di raggirare la donna.

La felicità di Serena e Leonardo

Serena sembra aver ritrovato la gioia e la spensieratezza grazie a Leonardo, personaggio interpretato da Erik Tonelli.

I due, che appaiono sempre più affiatati, vivranno, nelle prossime puntate di Un posto al sole, un momento di leggerezza al bed and breakfast.

Nel frattempo la maestra Gagliardi dovrà decidere quale atteggiamento attuale dopo l’avvenuta aggressione contro Franco e la diffusione del video online.

L’insegnante deciderà di mostrare il lato più dolce del suo carattere, sorprendendo i genitori di Bianca. A seguito di questo cambiamento della maestra, la bambina sembrerà ritrovare la sua serenità nell’ambiente scolastico.