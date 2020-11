Un Posto al Sole, anticipazioni al 27 novembre: il gesto inaspettato di Silvia

Nuove scoppiettanti puntate di Un Posto al Sole dove i protagonisti non smettono mai di stupirci giorno dopo giorno.

Ci sono nuove importanti verità che arrivano dalla anticipazioni di Un Posto al Sole, tra sentimenti e strade che non si dovrebbero mai percorrere.

Nuova proposta per Niko

A Palazzo Palladini non ci si può rilassare un attimo proprio perché i protagonisti hanno un susseguirsi di emozioni. Ma andando al concreto, vedremo un Niko completamente distrutto da tutte le sue situazioni: sapere di essere stato preso allo Studio Leone no per bravura ma per raccomandazione lo getta nuovamente nello sconforto. Questo lo riavvicina a Leonardo e insieme danno vita a nuovi teatrini tra bevute e una vita senza regole.

Nonostante questo gli spoiler evidenziano che il giovane Poggi riceverà una nuova proposta di lavoro.

Intanto Rossella farà nascere il figlio di Clara insieme a Patrizio, con la quale ha ritrovato una forte intesa. Ma gli ostacoli sono alle porte, infatti l’amica non è assolutamente d’accordo in questo ritorno di fiamma e farà di tutto per ostacolarli. Non solo, anche la tesi di Rossella con il professor Volpicelli potrebbe essere compromessa. Il suo umore e la sua fiducia in se stessa caleranno nuovamente e sarà un momento delicato.

Il gesto di Silvia

Michele e Silvia sono oramai arrivati al capolinea, tanto che lui metterà in dubbio anche le sue doti di giornalista. Silvia a questo punto fa un gesto inaspettato, ma la trasmissione radio che andrà in onda con una argomentazione scottante metterà nuovamente a dura prova il loro rapporto. Avranno uno scontro molto acceso: ma sarà arrivato il momento di un chiarimento definitivo?

Nel frattempo Fabrizio è convinto di non dover più vedere Roberto Ferri: peccato che l’uomo, come da prassi, sia pronto a sferrare il colpo finale con la complicità di Clara. Riuscirà Marina ad uscirne?