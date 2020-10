Un Posto al Sole, anticipazioni al 23 ottobre: “Serena si riavvicina a Filippo”

Una situazione dietro l’altra a Un Posto al Sole che vede adesso un riavvicinamento da parte di Serena verso Filippo.

Non mancano mai i colpi di scena in Un Posto al Sole e ora la coppia Serena Filippo potrebbe avere un’altra occasione. Come la prenderà Leonardo?

La decisione di Giulia Poggi

Come sappiamo Giulia Poggi in questi giorni sta facendo di tutto per incastrare Modica, dopo essere stata truffata da lui. Un percorso molto arduo e la decisione di tenere i profili social attivi che sicuramente porteranno a delle prove schiaccianti grazia anche all’aiuto di Ornella.

Nelle prossime puntate, come anticipato dagli spoiler, sembra proprio che Giulia prenda una decisione inaspettata. La donna dovrà quindi capire se parlare di questo fatto in radio da Michele oppure rinunciare per non esporsi direttamente. La donna chiederà del tempo per riflettere su cosa fare, anche se la voglia di aiutare altre persone è molto più grande di tutte le conseguenze del caso.

L’attenzione si sposta su Rossella che dovrà affrontare un altro esame all’Università dopo aver affrontato notti in bianco con l’amica Ilaria.

Nuove importanti relazioni che spuntano da un giorno all’altro e vedono come protagonisti Roberto Ferri e Lara. Il gioco di seduzione e complicità alza l’asticella dei due protagonisti, ma la donna cercherà di mettere Ferri alla prova per verificare quanto sia veritiero il rapporto.

Serena si riavvicina a Filippo

Dopo il grave malore per Serena e la verità sulla gravidanza che ha portato ad uno scontro tra Leonardo e Filippo, ci sarà una svolta nelle prossime puntate. Le anticipazioni mettono l’accento su un riavvicinamento tra Cirillo e Sartori, con i sentimenti che torneranno a galla e la voglia di ricostruire il loro matrimonio.

Una situazione che non metterà da parte Leonardo, preoccupato più che mai per la gravidanza della donna. Leonardo inoltre non prenderà bene il fatto che i due provino ancora dei sentimenti reciproci: cosa combinerà nelle prossime puntate?