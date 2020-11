Un Posto al Sole, anticipazioni al 20 novembre: “La disperazione di Serena”

Le nuove puntate di Un Posto al Sole ci portano per mano verso scenari nuovi e una possibile delusione per Serena.

L’amore trionfa sempre? Gli spoiler di Un Posto al Sole sembrano dirci il contrario! Ma ecco cosa accadrà nelle puntate sino al 20 novembre.

L’aggressione contro Giulia Poggi

Nuovo focus sui personaggi della soap napoletana più amata e più guardata dagli italiani. Giulia Poggi, dopo la terribile avventura della truffa, si mette nuovamente nei guai vista la sua eterna missione nel voler aiutare le altre persone.

La sua lotta per dare ad una famiglia Rom una casa nel quartiere popolare non sarà ben visto dai suoi amici, soprattutto da Silvia dopo l’aggressione subita. Ma Giulia non demorde e raggiunge il suo obiettivo finale: la famiglia però inizia a ricevere minacce da parte degli altri inquilini e per questo la Poggi fa loro visita. Durante il suo incontro viene violentamente aggredita da uno dei condomini che, spingendola, la butterà giù dalla scale.

Intanto Rossella avrà a che fare con un volto familiare in ospedale, mentre si contente tra il professore e l’improvviso ritorno di fiamma da parte di Patrizio che – questa volta – è deciso a riconquistarla definitivamente.

La disperazione di Serena

Non possono mancare gli spoiler per la coppia Serena e Filippo con intromissione di Leonardo, che rovina sempre tutti i piani. Mentre il bel Sartori si trova a Tenerife, Serena apre gli occhi su Leonardo e decide di partire per dichiarare i suoi sentimenti all’ex marito.

Nonostante questo la disperazione la assale proprio perché il suo viaggio a Tenerife potrebbe saltare. Vincerà l’amore dei due coniugi nonostante tutto? Staremo a vedere!

Non manca una anticipazione importante sul giovane avvocato Niko Poggi, che andrà a colloquio presso lo Studio Leone grazie a Beatrice. Il ragazzo farebbe di tutto per non avere più a che fare con Susanna, anche se Renato è preoccupato per questi colpi di testa del figlio.