Un Posto al Sole, anticipazioni al 2 Luglio: ''Silvia prenderà una difficile decisione''

Situazioni inattese travolgeranno la vita dei personaggi di Un Posto al Sole. Ecco cosa accadrà nelle puntate dal 28 Giugno al 2 Luglio.

La prossima settimana come di consueto verranno trasmessi i nuovi appuntamenti che vedranno i protagonisti di Un Posto al Sole alle prese con decisioni difficili, e situazioni al quanto inattese. In particolare si darà ampio spazio a Filippo e all’importante intervento a cui dovrà sottoporsi.

Ecco tutti i risvolti delle puntate dal 28 Giugno al 2 Luglio, come sempre in onda su Rai 3 dalle ore 20.45.

Puntata del 28 giugno: ”La decisione di Filippo prima dell’intervento”

La puntata si aprirà tra le preoccupazioni e paure di Filippo, il quale dopo il grave malore, dovrà sottoporsi ad un importante intervento chirurgico. In merito all’operazione, l’uomo dovrà prendere un’importante decisione, cercando di non far preoccupare i suoi cari, i quali al contrario temono che possa non andare ne verso giusto.

Nel frattempo Guido e Mariella tenteranno in ogni modo di far riavvicinare Michele a Silvia. I tentativi daranno i frutti sperati?

Puntata del 29 giugno: ”Il matrimonio di Michele e Silvia al capolinea?”

Disperati i tentativi di Guido e Mariella di far tornare Silvia e Michele sui loro passi. I due si renderanno conto che la situazione è molto più complicata di quanto pensassero, e Silvia dal canto suo, sembra essersi già pentita di essersi spinta troppo oltre con Giancarlo.

Nel frattempo Serena e Filippo, cercheranno per quanto possibile di rassicurare Irene su quanto potrebbe accadere a seguito dell’operazione. Marina continuerà ad occuparsi dei Cantieri e far si che Roberto possa stare accanto al figlio, dimenticandosi però della propria famiglia.

Alberto sarà vittima dell’ennesima umiliazione da parte di Barbara e sarà così costretto a prendere un’inaspettata decisione.

Puntata del 30 giugno: ”Rossella torna a Napoli”

Il ritorno di Rossella a Napoli, ristabilirà anche se momentaneamente gli equilibri nella vita di Silvia in profonda crisi. Ma quanto durerà la tranquillità di Silvia?

Nel frattempo Alberto che nel frattempo avrà bisogno di ”liquidi” per la sua battaglia che gli consentirà di riavere la sua casa, così deciderà di avvalersi supporto legale di Niko.

Puntata del 1° luglio: ”Silvia costretta a prendere un’importante decisione”

Per quanto possa aver portato un velo di tranquillità il ritorno di Rossella, per Silvia diventa sempre più difficile mantenere la calma nella sua situazione, per cui prenderà un’importante decisione, al di là delle conseguenze che potrebbero scaturirne.

Filippo in preda alla preoccupazione poco prima dell’intervento, vorrà concedersi una ”follia”.

Puntata del 2 luglio: ”Filippo pronto a sottoporsi all’intervento”

Rossella a un passo dalla Laurea sosterrà il suo ultimo esame all’Università, portando gioia e fermento in casa. Ciò nonostante Silvia non riuscirà a non pensare a quanto accaduto tra lei e Giancarlo.

Nel frattempo Filippo è pronto per sottoporsi all’intervento sostenuto dall’amore e il supporto della sua famiglia e dei suoi amici.