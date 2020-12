Un Posto al Sole, anticipazioni al 15 dicembre: la mossa disperata di Alberto Palladini

La nuova puntata di Un Posto al Sole mette in evidenza la mossa disperata di Alberto Palladini e non solo.

Un Posto al Sole si apre con una nuova settimana ricca di colpi di scena e per questo sarà protagonista Alberto Palladini.

La furia di Rossella

Rossella era contenta di aver ritrovato finalmente l’amore e la tranquillità con Patrizio. Mentre il ragazzo sono giorni che cerca di dirle la verità su quanto accaduto con Ilaria, il destino ci mette lo zampino e la ragazza entra al Vulcano vedendo i due insieme.

Secondo le anticipazioni penserà ad un modo per vendicarsi di Vittorio e di Patrizio ma sembra essere qualcosa di divertente – nonostante Rossella sia molto arrabbiata – così da non compromettere alcun rapporto.

Focus anche su Niko che ha perso totalmente la stima di suo figlio Jimmy, trascurato e lasciato in un angolo. Ma il giovane avvocato non demorde e cerca di recuperare il rapporto: Jimmy sembra non volerne sapere, tanto che progetterà il suo Natale alla terrazza insieme a Bianca e ai nonni.

La disperazione di Alberto Palladini

Alberto Palladini è protagonista della settimana della soap napoletana e le sue vicende appassioneranno tutti. Alberto viene a sapere che la villa di Marina Giordano è in vendita e per questo chiede a Barbara di occuparsene: lei non avrà più l’atteggiamento di prima e si rifiuterà categoricamente.

Colpo di scena per Alberto che in busta paga trova più soldi del dovuto. Barbara non si girerà nemmeno a guardarlo e gli dirà che la collaborazione termina qui, avendo già fatto fin troppo per aiutarlo.

L’avvocato capisce che rifiutando le sue avances ha perso il lavoro, ma non dirà nulla a Clara una volta tornato a casa. Palladini sarà più determinato che mai a riprendersi tutto, per questo motivo cederà ai voleri di Barbara per arrivare al suo scopo unico di vendetta.