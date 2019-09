Un Posto al Sole, anticipazioni sino al 12 settembre: tra sparizioni e partenze

Un Posto al Sole della prossima settimana è molto particolare e ora proviamo a dare una sbirciata a cosa accadrà sopratutto a Mia

Mia è scomparsa e in Un Posto al Sole tutti si chiedono che fine abbia fatto, ma soprattutto se Filippo e Serena riusciranno a superare la crisi.

Dov’è finita Mia?

Mia è incontrollabile e nonostante Alex sia riuscita trovare un minimo di serenità per la trattoria, sulla questione famiglia è ancora in alto mare. Una terribile litigata tra Mia e Andrea porterà la ragazzina ad andarsene via e scomparire nel nulla.

Alex – abituata ai colpi di testa della sorella – si preoccuperà tantissimo e teme che sia andata alla ricerca della madre. Franco e Vittorio la aiuteranno nelle ricerche anche se tutto sembrerà molto più difficile di quanto sembra.

Dall’altra parte Anita continua con le sue pressioni e l’ultimatum dato a Vittorio non fa altro che complicare tutte le cose tra loro: la ragazza ha intenzione di dire tutto ad Alex e non è intenzionata a fermarsi davanti a nulla.

La crisi di Filippo e Serena

Continua nel mentre l’ennesima crisi tra Filippo e Serena, dopo la scoperta del giovane imprenditore sulla grande intesa con Leonardo.

Un bacio rubato, un litigio e poi una intimità che non è passata di certo inosservata: ma Filippo riuscirà nel superare tutto questo? Serena nega tutto quanto ma è evidente la sua ricerca di attenzioni verso qualcuno che non sia suo marito.

Una situazione molto particolare anche per Renato, invaghito e colpito dalla moglie di Manlio e in grande crisi con Nadia. L’uomo farà di tutto per non far crollare il suo castello ma il suo cuore sembra non appartenere più alla donna che fino a ieri sembrava essere l’unica e la sola.