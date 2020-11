Le puntate della prossima settimana di Un Posto al Sole regalano nuovi colpi di scena, tra aggressioni e segreti che stanno per venire a galla.

Ci sono nuovi importanti episodi dal 9 al 13 novembre di Un Posto al Sole su Rai Tre, ed ecco quello che sta per accadere.

L’aggressione a Giulia Poggi

Nuove importantissimi episodi che completeranno alcune scene madre andate in onda e sospese per la pausa del week end. Focus su Serena che finalmente capirà il vero intento di Leonardo e non vorrà più stargli vicino, nonostante tutti gli ostacoli che lui sta creando per demolirla psicologicamente.

La Cirillo a questo punto decide di partire per Tenerife insieme alla figlia Irene, proprio per rivelare i suoi sentimenti a Filippo. Uno strano inconveniente però si mette sulla sua strada: riuscirà a raggiungere il suo ex marito questa volta?

Non da meno la storia che riguarda Giulia Poggi, nella sua lotta per far assegnare casa ad una famiglia rom all’interno di un condominio. Silvia si schiererà contro l’amica, accusandola di essere promotrice di problemi e possibili nuove aggressioni.

Infatti, come raccontano gli spoiler, la Poggi sarà vittima di una aggressione violenta, ma come abbiamo raccontato in questo articolo, non sarà da parte della famiglia Rom bensì dai condomini in rivolta.

Alberto “abbandona” Clara

Niko è sempre più deciso a troncare i rapporti insani con Leonardo ma anche a lasciare lo studio Navarra, così da non dover veder Susanna ogni giorno. Beatrice dovrà farsi perdonare di qualcosa che non è ancora stato rivelato e, per questo motivo, gli organizzerà un colloquio presso lo Studio Leone.

Silvia è sempre più scossa dall’aggressione e Michele pieno di sensi di colpa. Ma la storia non finisce qui, perché c’è sicuramente qualcosa che Silvia non ha rivelato di quella notte e che giustificherebbe il suo comportamento.

Alberto Palladini ha trovato lavoro presso una azienda amica della sua famiglia, disinteressandosi di Clara e con l’intento di iniziare una nuova vita senza di lei.