Un Posto al Sole, anticipazioni 9 agosto: Alberto umilia tutti

Prima della pausa estiva di Un Posto al Sole, il vero protagonista è Alberto Palladini che ne combinerà di tutti i colori

Un Posto al Sole va in vacanza ma ci lascerà del tempo per pensare a tutto quello che sta per combinare Alberto Palladini. Vediamo cosa ci aspetta!

Alberto umilia Clara

Clara è una ragazza molto dolce, ma completamente soggiogata dall’essere malvagio di Alberto Palladini. Ricordiamo bene l’episodio di quando le è stato chiesto di “concedersi” ad un cliente per chiudere la trattativa e ora la questione tornerà a galla.

Non sono ancora chiari i motivi dell’umiliazione, ma sappiamo solo che Alberto chiederà di nuovo qualcosa alla ragazza che la metterà a disagio – cercando di sfruttarla come solo lui sa fare.

La pausa estiva bloccherà quindi questo confronto e ci lascerà con il dubbio che lei possa o meno accettare questa richiesta, di cui non conosciamo – per ora – i dettagli.

Palladini contro Marina Giordano

Ma non è l’unico suo obiettivo, infatti Palladini vuole colpire Marina Giordano e suo padre Arturo. Sono bastate poche ricerche sul web per scoprire tutto sull’uomo che non vuole essere ritrovato.

Alberto non farà nulla di male, se non minacciare Marina per ottenere qualcosa di molto prezioso in cambio.

Nel mentre abbiamo la questione di Alex e Mia con il padre, che si è scoperto essere una donna. La ragazza vorrebbe incontrarlo, ma allo stesso tempo ha paura perché ancora molto arrabbiata.

Non sappiamo ancora come andrà a finire, ma gli spoiler prima della nuova stagione ci daranno sicuramente molti dettagli.