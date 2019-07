Un ritorno inaspettato varca la porta di Un Posto al Sole, per controllare quel figlio che sembra essersi perso tra le sue pene d’amore!

Da Un Posto al Sole non va via mai nessuno senza tornare almeno una volta, per questo la mamma di Vittorio arriva preoccupata per il suo bambino oramai cresciuto.

La guerra di Alberto Palladini

Alberto non finirà mai di combattere soprattutto contro Roberto Ferri, da tanti anni suo rivale in tutto! Ora il nuovo progetto di Ferri, Filippo e Serena sta per partire e Alberto ha tutte le intenzioni di boicottarlo e farlo suo.

Tutto il male subito in passato ora torna a galla ed è proprio per questo che Alberto vuole affondare l’idea di Roberto, nonostante ci vadano di mezzo anche i due coniugi Serena e Filippo.

L’intermediario riceverà una somma molto più alta, al fine che il progetto di caratura internazionale diventi per loro un buco nell’acqua e per Alberto un a solida svolta per il futuro.

Dagli spoiler sembra però che a farla franca saranno proprio gli ideatori del progetto, mandando avanti tutto senza ostacoli.

Il ritorno di Assunta

Mentre Guido è felice con il suo Lorenzo e la fidanzata in vacanza, Vittorio sembra vivere una vera e proprio crisi sentimentale. Lui sta con Alex ma il ritorno di Anita lo ha turbato a tal punto da mandarlo in completa confusione.

Quel bacio, quel coinvolgimento e quel tradimento ad Alex non lo fanno vivere felice: ma mamma Assunta è pronta a varcare la porta di Palazzo Palladini proprio per fare la conoscenza di Alex, pur scoprendo qualcosa di inaspettato.

Il suo ritorno sarà gradito da tutti?