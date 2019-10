Un posto al sole sta dando spazio a intrighi e misteri, specialmente ora con il segreto nascosto di Cinzia

Una situazione misteriosa, che coinvolge Guido, Mariella e Cinzia, nei prossimi episodi di Un posto al sole.

Tensioni tra Guido e Mariella

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) stanno vivendo una splendida fase della loro relazione. Dopo aver affrontato numerose problematiche, la coppia si gode la serenità familiare e cresce assieme il piccolo Lollino (Lorenzo Schioppa Dumont).

Nel frattempo Cerruti (Cosimo Alberti) decide di dare una mano a Guido e a Mariella, facendo da baby-sitter al piccolo Lollino, in modo che la coppia possa risparmiare denaro, considerata la mancata entrata dell’affitto di Cinzia (Veronica Mazza), e mettere da parte qualche soldo.

Un problema, però, causerà forti tensioni alla coppia: si tratta della morosità di Cinzia che non paga a Guido il contratto di affitto, che una volta apparteneva a donna Lucia, ormai da diversi mesi.

Nel frattempo Vittorio (Amato Alessandro D’Auria) è sempre più deluso dalla decisione di Alex (Maria Maurigi). Quest’ultima avrà modo di fare una chiacchierata con Silvia (Luisa Amatucci), alla quale vorrebbe svelare la verità sull’accaduto.

Il segreto di Cinzia

Mariella è intenta ad andare fino in fondo nella situazione turbolenta con Cinzia e chiede al compagno di chiamare l’avvocato.

Guido invece non se la sente, perché prova compassione per Cinzia. Quest’ultima, ex di Guido, è ancora depressa per la fine della loro storia d’amore, e per questo il vigile non vorrebbe infierire ulteriormente sulla povera donna.

Mariella, però, non ci sta e riesce a convincere, dopo numerose pressioni, il compagno a passare all’azione. I due inizieranno a indagare su Cinzia, usufruendo anche del prezioso aiuto di Don Mario.

La coppia si recherà a casa di Cinzia e, una volta sul posto, scoprirà che la donna nasconde un segreto.