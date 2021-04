Scopriamo cosa accadrà nelle puntate della prossima settimana della soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3.

Ferri avrà un momento di sconforto ma poi prenderà una drastica decisione: riuscirà a salvare i Cantieri? Intanto le cose peggioreranno per Alberto e Michele riceverà una brutta notizia.

Ecco tutte le anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 maggio 2021!

Un posto al sole, trame al 7 maggio: Ferri prende una decisione importante

Nelle puntate dell’amatissima soap della prossima settimana l’attenzione resterà alta su Ferri e sulla gestione dei Cantieri. L’uomo dovrà affrontare nuovi problemi ma è intenzionato a salvare la situazione.

Per superare la crisi dei Cantieri, Ferri arriverà ad una decisione molto drastica che potrebbe sconvolgere le vite degli operai.

Nel frattempo Franco prosegue le indagini sugli incidenti accaduti ai Cantieri ma ciò lo porterà a correre un serio pericolo. L’uomo si troverà anche a dover fronteggiare dei problemi famigliari.

Un posto al sole, anticipazioni: Alberto in crisi e la sorpresa per Patrizio e Vittorio

La crisi dei Cantieri sta colpendo anche la famiglia di Alberto dal momento che proprio il suo cognome è legato a quel luogo. Ciò gli procurerà dei problemi inaspettati ma molto seri.

Nel frattempo Vittorio e Patrizio si troveranno a litigare per decidere a chi spetterà un ingrato compito: pulire da cima a fondo la casa.

Quando pare che i due siano giunti ad una decisione si accorgeranno che qualcuno ha pulito tutto al posto loro: chi è l’autore di una simile sorpresa?

Upas spoiler: Michele riceve una brutta notizia

Intanto Silvia e Michele sono tornati dalla vacanza e Silvia si confiderà con Guido rispetto al momento sentimentale che sta vivendo. Nel frattempo un cliente del Vulcano le darà un caloroso saluto di benvenuto. Per Michele invece sarà tempo di ricevere una brutta notizia del tutto inaspettata.

LEGGI ANCHE –> Riconosci la bimba in foto? Oggi è un volto amatissimo di Un posto al sole

Per non perdere nessuna puntata di un posto al sole non resta che sintonizzare la tv su Rai 3 tutte le sere alle 20.45 o rivederle gratuitamente su Rai Play.