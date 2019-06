Un Posto al Sole, anticipazioni 7 giugno: il dolore di Guido

Un Posto al Sole oggi si ferma ma domani torna con tantissimi colpi di scena, soprattutto per il povero Guido del Bue

Cosa accadrà domani in Un Posto al Sole? Quello che sappiamo di sicuro è che oggi non andrà in onda – dopo il doppio appuntamento di ieri – e che domani il povero Guido avrà un’amara sorpresa.

La gita con Jimmy

Bollono in pentola diversi scenari per la prossima settimana, che dovranno prepararci a qualcosa di tremendo che capiterà ad alcuni dei protagonisti della soap napoletana.

Nella serata di domani i residenti della bellissima terrazza sono pronti per una gita fuori porta, ma qualcosa impedirà loro di partire. Jimmy – il figlio di Niko – avrà un problema che coinvolgerà tutti quanti.

Dovranno rinunciare ad uscire? I rumors dicono di si e la situazione non sarà per nulla piacevole.

Altro scenario coinvolge invece Vittorio, alle prese con Alex e Mia (una nuova entrata, direttamente da l’Amica Geniale) che gli farà quasi pentire di tutto quello che sta facendo per la giovane.

Mia è la sorellina minore e tutto quello che sta per combinare, metterà Alex e Vittorio davanti ad una decisione molto particolare.

L’amara sorpresa per Guido

Protagonista della serata di Rai Tre sarà il simpaticissimo Guido, che con uno slancio romantico chiederà a Mariella di sposarlo – ricevendo un due di picche molto doloroso.

Mariella è soffocata dai sensi di colpa per non aver ancora detto la verità su Lorenzo: vicenda che accadrà nelle prossime puntate e sarà talmente sconvolgente per Del Bue, che lo farà allontanare per un periodo da tutto e tutti.