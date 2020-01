Un Posto al Sole, “Vicina al suicidio”: anticipazioni sino al 7 febbraio

Un Posto al Sole torna su Rai3 con episodi che, in base alle anticipazioni, sembrerebbero concentrarsi sulla vicenda della maestra Maria Grazia

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai3 con nuovi e imperdibili episodi.

L’aggressione della maestra

Negli episodi di Un posto al sole in onda nei prossimi giorni, e in particolare fino al 7 febbraio 2020, i telespettatori potranno assistere a un’interessante evoluzione della vicenda che vede coinvolti la maestra e la famiglia Boschi.

Si approfondirà il personaggio di Maria Grazia Gagliardi, che avrà lo spazio che merita all’interno della soap opera italiana più amata dal pubblico.

Fino a questo momento, il personaggio di Maria Grazia, interpretato da Tiziana Bagatella, è apparso in maniera molto negativa. Poiché ciò sembrerebbe non corrispondere al vero, nei prossimi episodi della soap opera verrà data una chiave di lettura più ampia, per consentire il riscatto della maestra.

Riscatto necessario dopo l’animata discussione con Franco, personaggio interpretato da Peppe Zarbo, durante la quale la maestra ha aggredito l’uomo.

I genitori dei bambini sono indignati da tale gesto e chiedono a gran voce che l’insegnante venga allontanata dalla scuola.

Le scuse della maestra

Al contrario, la docente è amatissima dai suoi alunni, tra cui la piccola Bianca, interpretata da Sofia Piccirillo: la bambina ha, infatti, riacquistato il sorriso ed è nuovamente felice di andare a scuola.

La maestra deciderà di chiamare la famiglia della bambina, con l’obiettivo di scusarsi per aver perso la pazienza. Franco, però, non accetterà le scuse della donna e non si lascerà commuovere.

Angela, invece, si mostrerà più empatica nei confronti della docente e capirà il grave momento di crisi che sta attraversando la donna.

Terminata la telefonata, la Gagliardi scriverà un’inquietante lettera che suona molto come un messaggio di addio alla figlia.