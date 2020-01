Un Posto al Sole, “Ferri tra Filippo e Serena”: anticipazioni sino al 7 febbraio

Un posto al sole torna a coinvolgere i telespettatori di Rai3 con nuove e imperdibili puntate trasmesse dal lunedì al venerdì

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, in cui si riprenderanno le vicende che coinvolgono in particolare Roberto, Serena e Filippo.

L’intervento di Roberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i telespettatori assisteranno alla decisione di Roberto, che, logorato nel vedere costantemente il figlio in crisi, compirà l’ardua scelta di intromettersi nei problemi della coppia formata da Filippo e Serena e andrà a parlare con la nuora.

Marina, invece, si ritroverà a essere obbligata a vedere ogni giorno Fabrizio a causa del lavoro, e proverà a tenerlo a distanza.

Nel frattempo, Angela e Franco saranno felici per via di Bianca, che sta riuscendo ritrovare la serenità a scuola. La maestra Maria Grazia infine mostrerà un aspetto nascosto della sua personalità.

L’incontro tra Filippo e Serena

Nelle prossime puntate di Un posto al sole sarà protagonista anche il serio pentimento di Filippo, che comprenderà di aver commesso un errore nei confronti della moglie Serena.

L’uomo, deciso a riconquistarla, deciderà di andare a parlarle urgentemente. Serena, invece, sarà al Bed and Breakfast in compagnia di Leonardo, con il quale passerà un momento di leggerezza.

Nel frattempo, il personaggio di Giulia sarà ancora invischiato nella situazione con Marcello. La donna è ormai a un passo dal cadere nella trappola astuta dell’uomo e nel suo infallibile raggiro in rete.

Ornella, però, intuirà il pericolo nella circostanza in cui è coinvolta l’amica e penserà a come agire per aiutarla. Giulia, sempre più presa da Marcello, avrà intenzione di trasferire all’uomo la somma che le ha chiesto.

Infine, il personaggio di Samuel vedrà invece sfumare l’occasione di preparare qualcosa di romantico per Arianna, ma proverà comunque a rimediare il prima possibile.