Un Posto al Sole, “La mossa di Leonardo”: anticipazioni sino al 7 febbraio

Un posto al sole riserverà molti colpi di scena ai telespettatori della soap opera, nelle prossime imperdibili puntate in onda su Rai3

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative agli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 7 febbraio 2020.

Leonardo tra moglie e marito

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i telespettatori avranno modo di assistere nuovamente alla storyline portata avanti dal triangolo formato da Filippo, Serena e Leonardo.

Andranno avanti i tentativi, purtroppo vani, di Filippo (Michelangelo Tommaso), che mostrerà sempre di più il desiderio di riconquistare la moglie Serena.

La donna, invece, sarà ancora molto delusa dal comportamento del marito, che l’ha tradita, e sarà spesso in compagnia del personaggio di Leonardo (Erik Tonelli), che una volta tornato dal viaggio scatenerà una serie di conflitti e tensioni all’interno della coppia.

Il comportamento un po’ troppo deciso di Leonardo, però, potrebbe mettere la donna a disagio.

Nel frattempo, sembra proprio che la piccola e dolce Bianca sia riuscita a ritrovare la serenità scolastica e stia svolgendo regolarmente i suoi compiti. Ciò rende felici e orgogliosi i suoi genitori.

La truffa di Marcello

Il personaggio di Giulia sta attraversando un periodo davvero difficile, dovuto al suo coinvolgimento con Marcello. Ornella (Marina Giulia Cavalli) proverà a far ragionare la donna prima che sia troppo tardi.

L’amica, però, sempre più coinvolta nella pseudo-relazione, manifesterà l’intenzione di trasferire ingenti somme di denaro sul conto di Marcello.

Angela (Claudia Ruffo) e Niko (Luca Turco) non si daranno per vinti e grazie alle loro indagini verrà alla luce la verità: Marcello non esiste e si tratta soltanto di una truffa.

Infine, durante la conferenza stampa ai cantieri per la presentazione del Rosato come nuovo membro, Marina Giordano (Nina Soldano) si ritroverà ad avere una vera e propria crisi.