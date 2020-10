Le anticipazioni di Un Posto al Sole al 6 novembre ci portano sino alla violenta aggressione: ma Silvia ha un segreto in merito?

La rinascita di Alberto Palladini

Personaggio storico e affascinante, in questo periodo Alberto Palladini non passa di certo inosservato. Clara è incita e lui non smette di aggredirla sia verbalmente che fisicamente: proprio Angela Poggi interviene per regalarle i vestitini di Jimmy quando era piccolo e le consiglia di fare un passo indietro prima che sia troppo tardi.

Ma nelle prossime puntate potremo vedere anche un Alberto decisamente cambiato. Essendo in gravi difficoltà economiche si troverà ad accettare un colloquio presso una azienda storica molto amica della sua famiglia: qualcosa di inaspettato però lo sta attendendo dietro la porta. Certo è che dovrà ridimensionarsi e ridurre le sue ambizioni, non avendo più il potere di una volta se non il suo cognome.

Le trame passano a Bice che con la complicità di Cotugno riuscirà ad andare avanti con il piano di vendetta contro il marito. A farne le spese questa volta sarà Giudo del Bue.

Nel frattempo Lara e Ferri vanno avanti con il loro di piano, mentre Fabrizio e Marina si troveranno in gravi difficoltà economiche: ecco che entra in scena Roberto Ferri con una azione che lascerà i due senza parole.

Il segreto di Silvia

Gli spoiler hanno anticipato che Silvia e Michele subiranno una violenta aggressione mentre sono in viaggio per Indica. La donna però subito dopo l’aggressione si mostrerà distaccata e quasi sotto shock: Silvia ha un segreto su quanto accaduto e non ne vuole parlare con nessuno? Che cosa è accaduto in quei momenti terribili?

In tutto questo Michele si sente in colpa per non averla protetta e il loro legame potrebbe rompersi definitivamente.