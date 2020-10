Se nelle puntate di Un Posto al Sole i colpi di scena non finiscono mai, cosa starà per succedere a Michele e Silvia?

Gli spoiler di Un Posto al Sole parlano chiaro e ora Silvia e Michele si trovano in grave pericolo. Cosa sta per succedere?

L’aggressione a Silvia e Michele

Silvia e Michele sono una delle coppie più amate e più longeve della soap napoletana. In questo ultimo periodo abbiamo visto Silvia alle prese con le problematiche della figlia Rossella all’Università e il Vulcano. Michele invece aiuta Giulia Poggi nel dire tutto sulla truffa alla trasmissione radio.

Ma il bel Michele in queste puntate è stato anche oggetto di desiderio da parte di Bice, che mette in atto una vendetta nei confronti del marito che l’ha tradita. Silvia, capendo tutto quanto, decide di prendersi una pausa e convince il marito a partire per andare a Indaca dalla madre Teresina.

Durante il viaggio però accade qualcosa di inaspettato e i due coniugi vengono brutalmente e violentemente aggredditi. Per fortuna riusciranno a salvarsi ma lo shock avrà un effetto domino devastante.

Silvia infatti subirà il colpo maggiore e rimarrà traumatizzata dal fatto. Non solo, perché accuserà il marito di non essere stato in grado di difenderla: così anche Michele si sentirà in colpa per non aver fatto nulla e non aver protetto la moglie dall’aggressione. Questa situazione metterà a dura prova il rapporto, con un allontanamento ulteriore inevitabile.

Alex nel frattempo riuscirà a mandare avanti il Vulcano con grande determinazione e senza farsi sottomettere dal temperamento di Patrizio.

Serena parte per Tenerife

Non mancheranno anche i nuovi colpi di scena per Serena, che prenderà una decisione inaspettata pur di salvare il suo matrimonio. Secondo le anticipazioni partirà per Tenerife e raggiungerà Filippo, proprio per parlargli del suo amore e la sua voglia di ricominciare da capo.