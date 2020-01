Un Posto al Sole, “Il passo indietro di Serena”: anticipazioni sino al 6 gennaio

Un Posto al Sole continua a sorprendere i fan della soap opera, com’è chiaro dalle anticipazioni delle puntate che andranno in onda fino al 6 gennaio

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, durante le quali aumenterà l’aria di crisi tra Serena e Filippo, e tra Otello e Renato.

Scontri tra Otello e Renato

Dopo un Capodanno pieno di screzi, si rivela essere un periodo difficile per l’amicizia che lega Otello e Renato. I due uomini, infatti, avranno un litigio molto acceso, placato solo da Raffaele e Ornella, che decideranno di intervenire per calmare i loro animi.

Nel frattempo Alex e Vittorio discuteranno riguardo al poco tempo a disposizione per stare insieme: il ragazzo proporrà allora alla giovane di tornare a lavorare al Caffè Vulcano.

Arianna e Silvia esprimeranno il desiderio del ritorno di Patrizio. Il giovane Giordano chiederà che il suo compenso sia aumentato a tanti zeri e la situazione si complicherà dopo l’intervento di Alex.

La crisi tra Filippo e Serena

Continua a complicarsi la situazione tra Filippo e Serena. Il rapporto tra i due non è più in armonia ed è messo a rischio dal comportamento del giovane Ferri, che darà da pensare a sua moglie. A questo punto, Serena comincerà a indagare sul suo conto, dopo di che la Cirillo deciderà di prendere una decisione molto difficile in merito al suo matrimonio.

Nel frattempo, la piccola Bianca continuerà ad avere problemi con la maestra Gagliardi. Franco sarà di conseguenza molto preoccupato per sua figlia e non saprà quale comportamento adottare per aiutare la bambina.

Giulia andrà avanti con la sua conoscenza con l’amico virtuale Marcello: sembra proprio che la Poggi abbia finalmente trovato la serenità sperata, dopo la fine della storia, molto travagliata, con Dennis.