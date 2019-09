Un Posto al Sole, anticipazioni 5 settembre: l’inaspettato gesto di Marina

Le decisioni drastiche in Un Posto al Sole non mancano mai e Marina Giordano decidere di compiere un gesto inaspettato, sotto tutti i punti di vista

Un Posto al Sole ci tiene compagnia con i drammi, gli amori e i colpi di scena ma quello che deciderà di fare Marina lascerà tutti senza parole.

Vittorio salva la vita ad Alex

Il giovane Vittorio è oramai in piena crisi per quello che ha combinato di nascosto alla sua fidanzata, tanto da non sapere cosa fare e come muoversi visto il tradimento.

Anita gli ha dato un ultimatum e minaccia di andare a dire tutta la verità alla giovane Alex, come se non avesse già abbastanza problemi che si aggiungono ogni giorno.

Vittorio non può negare il suo grande affetto per la fidanzata, soprattutto dopo che ha scoperto tutta la verità sulla sua infanzia e sulla sua famiglia. Ora si aggiunge un altro problema che riguarda la madre che ha lasciato la Trattoria senza controllo.

Vittorio pensa di prendere in gestione il locale della madre di Alex, convincendo Patrizio ad unirsi al gruppo per salvare tutto e fare un regalo alla giovane ragazza – piena di responsabilità.

Se in un primo momento Patrizio sembrerà essere riluttante in merito alla proposta di diventare Chef del locale, ci penserà meglio e la sua decisione spiazzerà tutti.

La decisione di Marina

Marina è disperata per la decisione che ha preso suo padre Arturo e decide di non mollare, regalandosi ancora del tempo prima che sia troppo tardi.

Non getta la spugna e torna da Fabrizio Rosato – il figlio dell’impreditore morto il cui omicidio è stato affibiato proprio ad Arturo.

Fabrizio si prenderà cura della situazione e faranno in tempo, prima che le condizioni di Arturo precipitino del tutto o sarà un buco nell’acqua?