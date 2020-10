Un colpo di scena dietro l’altro in Un Posto al Sole con le nuove puntate dal 5 sino al 9 ottobre. Cosa accadrà a Jimmy, Niko e Susanna?

Ci aspettano le nuove puntate di Un Posto al Sole e ci saranno novità interessanti sul fronte di Niko e Susanna. Ma anche il povero Jimmy dovrà affrontare qualcosa di molto difficile.

Jimmy colpito dai bulli a scuola

Durante la prossima settimana la soap napoletana affronterà un tema molto delicato, come da loro prassi: il bullismo. Al centro della scena il piccolo Jimmy che verrà preso di mira da dei compagni a scuola e sarà la stessa cuginetta Bianca ad accorrere in suo aiuto.

Angela sospetterà qualcosa e cercherà di aiutare il piccolo, coinvolgendo poi il fratello Niko in questa questione molto delicata.

Nel frattempo grande caos al Vulcano a causa del comportamento di Patrizio. Alex e Samuel prendono coraggio e si ribellano all’autorità del ragazzo, ma il gesto avrà delle conseguenze inaspettate. Silvia – preoccupata per la situazione – escogiterà un piano per rimettere tutto a posto, ma l’intervento di qualcuno sarà decisivo nonché inaspettato.

Colpo di scena tra Niko e Susanna

Niko e Susanna dopo la rottura sull’altare potrebbero avere un nuovo ritorno di fiamma? Le anticipazioni non svelano moltissimo ma Niko si metterà in discussione e cercherà di cambiare il suo atteggiamento. Un lento riavvicinamento potrebbe far crollare i muri che sono stati costruiti in questi giorni, anche se non tutto è come sembra.

La guerra ai cantieri nel frattempo è aperta. Marina sta per scoprire il piano di Ferri e il motivo delle ostilità da parte di Tortora. Quale sarà la sua reazione?

Colpo di scena anche in casa Del Bue, con Guido che scoprirà la verità su Cotugno e sulle bugie dette su Cinzia: chi è davvero e perchè questi atteggiamenti sibillini?