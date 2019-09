Un Posto al Sole, anticipazioni 4 settembre: Patrizio salva la trattoria?

Una settimana molto particolare per i protagonisti di Un Posto al Sole, con abbandoni e salvataggi in extremis che potrebbero cambiare la vita di tutti

Un Posto al Sole non ci lascia mai tranquilli e ora tutti i nodi vengono al pettine. Perché è tutto nelle spalle di Patrizio?

La crisi di Elena e Serena

Marina ha tantissimi problemi con il padre Arturo, ma nello stesso tempo riceve a casa una sorpresa inaspettata: Elena e Alice tornano a Napoli.

La gioia di Marina è incontenibile sino a quando però Elena non dirà che è convinta di andare per sempre a Londra insieme a sua figlia. Un duro colpo per l’imprenditrice che pensa anche a come ora la prenderà Andrea – visto il suo rapporto con la figlia.

Marina di nascosto chiamerà Andrea per anticipare tutto e lui, non vedendoci più dalla rabbia, irromperà in casa della Giordano per affrontare Elena su una decisione così importante.

La decisione sembra partita proprio dalla ragazzina e Andrea si sentirà amareggiato e abbandonato.

Dall’altra parte Filippo e Serena vivranno un momento drammatico, con la grande confusione di lei per tutto quello che è accaduto con Tommaso. La paura più grande? Che si possa sgretolare in un attimo il loro rapporto.

La responsabilità di Patrizio

Alex è disperata, non solo perchè la madre sembra aver abbandonato tutto e suo padre si è presentato per chiarire la situazione, dopo la sua operazione per diventare una donna – ma anche per le sorti della trattoria.

Vittorio ha in mente di far salvare la situazione da Patrizio, oramai stufo di dover sopportare i malumori della famiglia Ferri e Sartori. Una scommessa che il ragazzo è pronto ad accettare anche per salvare questa ragazza, che da sola non può far tutto.

Che Patrizio sia coloui che salva tutta la brutta situazione?