Un Posto al Sole, spoiler al 4 novembre: Raffaele e Franco aiutano Diego

Un Posto al Sole diventa sempre più intricato. La trama della soap opera di Rai 3 si infittisce con il caso di Diego, aiutato dal padre Raffaele e da Franco

Scopriamone di più sulle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda su Rai 3 nei prossimi giorni. Protagonisti saranno i personaggi di Diego, Raffaele e Franco, che si troveranno al centro dell’attenzione, per via di un caso che sta tenendo tutti i telespettatori sospesi.

Raffaele vuole aiutare Diego

Diego è stato arrestato nelle precedenti puntate di Un posto al sole. Dopo l’incarcerazione del figlio, Raffaele entrerà a dir poco nel panico e cercherà in tutti i modi di scagionarlo e di provare la sua innocenza.

Dopo averle tentate tutte, Raffaele inizierà a cercare alcune persone alle quali rivolgersi. Decide di mettersi in contatto con una persona di cui si fida e che sa bene come muoversi in circostanze simili. All’uomo viene in mente solo un nome, quello di Franco.

Raffaele, impotente dinanzi all’arresto del figlio, vorrà agire in prima persona, ma si sentirà incapace di indagare da solo. Franco Boschi accorrerà quindi in suo aiuto ed entrambi incanaleranno tutte le loro forze per aiutare Diego.

La coppia, decisa a provare che Diego è innocente, inizierà a indagare su una persona che ritiene possa essere il vero colpevole.

L’azione di Franco

L’avvocato di Diego, Ugo, penserà che sia il caso si passare alle maniere forti per difendere il suo assistito Diego, la cui situazione sembra essersi messa davvero male.

Proprio per via del peggioramento della circostanza in cui si trova Diego, Franco passerà all’azione, ma qualcosa potrebbe andare storto. Successivamente, in carcere, Raffaele proverà a convincere Diego a seguire la linea difensiva suggerita da Niko e Ugo.

La verità sull’incidente di Aldo Leone inizierà a venire fuori, ma potrebbe avere dei risvolti decisamente amari e inaspettati.