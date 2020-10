Un Posto al Sole, anticipazioni al 30 ottobre: l’inaspettata decisione di Niko

Inutile dire che ad Un Posto al Sole non ci si annoia mai: che cosa ha deciso di fare Niko? Tutto potrebbe cambiare per sempre.

Le nuove puntate di Un Posto al Sole si concentreranno su Niko e sulla decisione che potrebbe cambiare la sua vita.

L’incubo di Giulia volge al termine

A Palazzo Palladini nulla è mai come sembra, tanto che Angela decide di dare una mano a Clara e donarle i vestiti che erano del piccolo Jimmy, così da regalarle un piccolo sorriso. Un gesto gentile se solo non fosse per Alberto Palladini che non la vede allo stesso modo. Angela è preoccupata che a fronte di tutto questo Alberto possa di nuovo maltrattare la donna e per questo deciderà di prendere in mano la situazione, aiutandola concretamente.

Ma arrivano anche buone notizie per Giulia Poggi che finalmente rinconoscerà Modica dalla voce e riuscirà a mettere il punto su questa situazione che si trascinava da tempo. Nonostante questo la mamma di Angela non avrà pace e passerà un momento di grande sconforto.

Bice farà di tutto per sedurre Michele e Silvia – stufa di questo comportamento – decide di partire con il marito per Indica. Durante il tragitto accade però qualcosa di veramente inaspettato.

Intanto Serena e Filippo avranno una notizia che metterà in seria discussione il nuovo equilibrio ritrovato in questi ultimi giorni.

La decisione di Niko Poggi

Intanto Niko è grande protagonista delle prossime puntate. Dopo il suo matrimonio andato in fumo, si avvicina sempre di più a Leonardo subendone la cattiva influenza e il modo di fare inadeguato.

Comincia a trascurare se stesso e il lavoro sino a quando – secondo gli spoiler – non si arriverà ad una decisione inaspettata. Sembra infatti che il giovane Poggi voglia lasciare lo studio Navarra. Renato – padre di Niko – prenderà quindi in mano la situazione e i due si scontreranno duramente.